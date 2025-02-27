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Норвегия после победы Клебо лидирует в медальном зачёте чемпионата мира. Швеция — вторая

Норвегия после победы Клебо лидирует в медальном зачёте чемпионата мира. Швеция — вторая
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо и шведская лыжница Йонна Сундлинг стали победителями спринта свободным стилем на 1,4 км у мужчин и женщин соответственно на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 27 февраля:

1. Норвегия — 1 золотая, 1 серебряная
2. Швеция — 1 золотая
3. Италия — 1 серебряная
4. Финляндия — 1 бронзовая
5. Швейцария — 1 бронзовая

Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.

Медальный зачёт чемпионата мира-2025
Календарь чемпионата мира по лыжным гонкам-2025
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