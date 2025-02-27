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Норвегия после победы Клебо лидирует в медальном зачёте чемпионата мира. Швеция — вторая

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо и шведская лыжница Йонна Сундлинг стали победителями спринта свободным стилем на 1,4 км у мужчин и женщин соответственно на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме (Норвегия).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира по состоянию на 27 февраля:

1. Норвегия — 1 золотая, 1 серебряная

2. Швеция — 1 золотая

3. Италия — 1 серебряная

4. Финляндия — 1 бронзовая

5. Швейцария — 1 бронзовая

Напомним, российские лыжники не принимают участия в соревнованиях в Тронхейме из-за отстранения со стороны Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.