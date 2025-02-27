34-летний Пеллегрино: горжусь, что в таком возрасте стал призёром чемпионата мира

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, чемпион мира 2017 года 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино эмоционально прокомментировал завоевание серебра на чемпионате мира – 2025 в Тронхейме (Норвегия).

Пеллегрино стал вторым в личном спринте свободным стилем. Он уступил лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Горжусь, что в таком возрасте мне удалось стать призёром чемпионата мира. Я продемонстрировал лучшую версию себя в гонке, результат которой зависит не только от физической силы, но и прежде всего от психологии.

Я принял во время гонки несколько решений, которые привели меня к результату, который я показал. Перед последним поворотом удалось развить хорошую скорость, и было приятно попытаться угнаться за Клебо на финише. Когда я пересёк финишную черту – это была фантастика.

Честно говоря, после полуфинала я уже разрыдался. Это был самый сложный заезд, который нужно было преодолеть любой ценой. Потом мне оставалось только насладиться финалом. Так и случилось», — приводит слова Пеллегрино Федерация зимних видов спорта Италии.

Отметим, что тренером Пеллегрино является бывший наставник сборной России — известный немецкий специалист Маркус Крамер.