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Шистад: больше всего не хотела потерпеть поражение от Швеции на родной земле

Шистад: больше всего не хотела потерпеть поражение от Швеции на родной земле
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Чемпионка мира среди юниоров в спринте, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад поделилась своим разочарованием после завоевания серебряной медали в спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В финале Шистад уступила лишь олимпийской чемпионке 2022 года в спринте шведке Йонне Сундлинг.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

«Главное, чего я не хотела сегодня – это потерпеть поражение от Швеции на родной земле. Но это случилось. Возможно, не все понимают, почему я так разочарована. Серебро – это здорово, немногим удаётся его завоевать, так что это очень важно. После всего, что происходило, это очень хорошо для меня. Но это не то, к чему я стремилась. Так что я, конечно, немного расстроена. Я выложилась по полной, но это не то, на что я рассчитывала. Сейчас мне просто нужно вернуться домой и провести некоторое время в одиночестве», — приводит слова Шистад VG.

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