Шистад: больше всего не хотела потерпеть поражение от Швеции на родной земле

Чемпионка мира среди юниоров в спринте, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад поделилась своим разочарованием после завоевания серебряной медали в спринте свободным стилем на чемпионате мира – 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия). В финале Шистад уступила лишь олимпийской чемпионке 2022 года в спринте шведке Йонне Сундлинг.
«Главное, чего я не хотела сегодня – это потерпеть поражение от Швеции на родной земле. Но это случилось. Возможно, не все понимают, почему я так разочарована. Серебро – это здорово, немногим удаётся его завоевать, так что это очень важно. После всего, что происходило, это очень хорошо для меня. Но это не то, к чему я стремилась. Так что я, конечно, немного расстроена. Я выложилась по полной, но это не то, на что я рассчитывала. Сейчас мне просто нужно вернуться домой и провести некоторое время в одиночестве», — приводит слова Шистад VG.
- 27 февраля 2025
-
19:10
-
19:02
-
18:44
-
18:05
-
17:51
-
17:39
-
16:56
-
16:42
-
16:19
-
16:07
-
15:13
-
14:31
-
13:00
-
12:36
-
11:43
-
11:27
-
10:45
-
10:33
-
10:10
-
00:58
-
00:32
- 26 февраля 2025
-
21:48
-
21:07
-
18:47
-
18:43
-
16:25
-
14:47
-
14:34
-
13:38
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:50
-
03:57