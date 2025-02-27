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Шведский эксперт раскритиковал действия Шистад в начале спринта на ЧМ в Тронхейме

Шведский эксперт раскритиковал действия Шистад в начале спринта на ЧМ в Тронхейме
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Эксперт шведского издания SVT Андерс Блумквист выступил с критикой в адрес норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад после сегодняшнего спринта свободным стилем на 1,4 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

Напомним, по итогам соревнования Шистад заняла второе место, уступив 2,1 секунды шведке Йонне Сундлинг (3.03,3).

В одном из моментов в начале гонки эксперт усмотрел со стороны норвежки действие, которое, по его мнению, противоречило честной борьбе. Швед отметил, что данный трюк стал замечаться за Шистад слишком часто.

Фото: SVT

«Она переходит черту. Это ненормально», — приводит слова Блумквиста SVT.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.

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