Шведский эксперт раскритиковал действия Шистад в начале спринта на ЧМ в Тронхейме

Эксперт шведского издания SVT Андерс Блумквист выступил с критикой в адрес норвежской лыжницы Кристине Ставос Шистад после сегодняшнего спринта свободным стилем на 1,4 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия).

Напомним, по итогам соревнования Шистад заняла второе место, уступив 2,1 секунды шведке Йонне Сундлинг (3.03,3).

В одном из моментов в начале гонки эксперт усмотрел со стороны норвежки действие, которое, по его мнению, противоречило честной борьбе. Швед отметил, что данный трюк стал замечаться за Шистад слишком часто.

Фото: SVT

«Она переходит черту. Это ненормально», — приводит слова Блумквиста SVT.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.