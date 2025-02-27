«Нужно было успокоиться». Сундлинг — о победе в спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме
Поделиться
Шведская лыжница Йонна Сундлинг, ставшая победительницей спринта свободным стилем на 1,4 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме (Норвегия), прокомментировала свой успех.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9
«Ощущаю радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась сделать всё, что в моих силах, и выложиться по полной. Так здорово, когда всё удаётся.
Я решила, что стресс мне ничем не поможет. Нужно было успокоиться, как говорил мой отец, двигаться в своём темпе, делать нужные движения и сосредоточиться на своём лыжном ходе», – приводит слова Сундлинг Expressen.
Напомним, в борьбе за золото Сундлинг на 2,1 секунды опередила норвежку Кристине Ставос Шистад.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
20:32
-
19:49
-
19:10
-
19:02
-
18:44
-
18:05
-
17:51
-
17:39
-
16:56
-
16:42
-
16:19
-
16:07
-
15:13
-
14:31
-
13:00
-
12:36
-
11:43
-
11:27
-
10:45
-
10:33
-
10:10
-
00:58
-
00:32
- 26 февраля 2025
-
21:48
-
21:07
-
18:47
-
18:43
-
16:25
-
14:47
-
14:34
-
13:38
-
12:53
-
12:00
-
11:00
-
10:00