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«Нужно было успокоиться». Сундлинг — о победе в спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме

«Нужно было успокоиться». Сундлинг — о победе в спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме
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Шведская лыжница Йонна Сундлинг, ставшая победительницей спринта свободным стилем на 1,4 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме (Норвегия), прокомментировала свой успех.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

«Ощущаю радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась сделать всё, что в моих силах, и выложиться по полной. Так здорово, когда всё удаётся.

Я решила, что стресс мне ничем не поможет. Нужно было успокоиться, как говорил мой отец, двигаться в своём темпе, делать нужные движения и сосредоточиться на своём лыжном ходе», – приводит слова Сундлинг Expressen.

Напомним, в борьбе за золото Сундлинг на 2,1 секунды опередила норвежку Кристине Ставос Шистад.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.

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