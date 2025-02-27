«Нужно было успокоиться». Сундлинг — о победе в спринте свободным стилем на ЧМ в Тронхейме

Шведская лыжница Йонна Сундлинг, ставшая победительницей спринта свободным стилем на 1,4 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта — 2025 в Тронхейме (Норвегия), прокомментировала свой успех.

«Ощущаю радость, облегчение и усталость. На трассе было тяжело, я старалась сделать всё, что в моих силах, и выложиться по полной. Так здорово, когда всё удаётся.

Я решила, что стресс мне ничем не поможет. Нужно было успокоиться, как говорил мой отец, двигаться в своём темпе, делать нужные движения и сосредоточиться на своём лыжном ходе», – приводит слова Сундлинг Expressen.

Напомним, в борьбе за золото Сундлинг на 2,1 секунды опередила норвежку Кристине Ставос Шистад.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.