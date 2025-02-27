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Шистад: хочу извиниться перед всеми норвежцами за то, что заставила слушать гимн Швеции

Шистад: хочу извиниться перед всеми норвежцами за то, что заставила слушать гимн Швеции
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Чемпионка мира среди юниоров в спринте, норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад обратилась к норвежским болельщикам после сегодняшнего поражения от шведки Йонны Сундлинг в спринте свободным стилем на 1,4 км на домашнем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Женщины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
3:03.3
2
Кристине Ставос Шистад
Норвегия
+2.1
3
Надине Фендрих
Швейцария
+2.9

«Я должна извиниться перед всеми норвежцами. Сегодня вам пришлось несколько раз слушать гимн Швеции. Это печально», — сказала Шистад в интервью NRK.

Норвежка проиграла Сундлинг 2,1 секунды. Йонна преодолела дистанцию за 3,03.3.

Напомним, перед стартом нынешнего чемпионата мира Шистад призвала норвежских болельщиков освистывать шведских лыжников.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта — 2025 проходит с 26 февраля по 9 марта.

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