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Федерико Пеллегрино раскрыл, что ему напомнил спринт на ЧМ-2025 в Тронхейме

Федерико Пеллегрино раскрыл, что ему напомнил спринт на ЧМ-2025 в Тронхейме
Федерико Пеллегрино
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Двукратный серебряный призёр Олимпиад, чемпион мира 2017 года 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после серебра в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Он отметил, что гонка 27 февраля ему напомнила старт в Пекине-2022, когда он тоже остался вторым в индивидуальном спринте, а первое место досталось Йоханнесу Клебо.

— Я увидел, что в полуфинале на спуске меня обогнал только Клебо. На подъёме я не выкладывался полностью, а контролировал его, он тоже не хотел выходить, но в конце концов сдался. Это было в стиле Пекина. Сложилось ощущение, что мы переживали одни и те же эмоции.

— Что вы сказали Клебо после финиша?
— Сказал ему, что все эти годы были прекрасным путешествием. Хоть я и победил его несколько раз, но мне всё равно удалось сделать это, что вызывает во мне чувство гордости. Было приятно поделиться этими эмоциями, — приводит слова спортсмена Fondo Italia.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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