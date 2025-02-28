Федерико Пеллегрино раскрыл, что ему напомнил спринт на ЧМ-2025 в Тронхейме

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, чемпион мира 2017 года 34-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после серебра в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Он отметил, что гонка 27 февраля ему напомнила старт в Пекине-2022, когда он тоже остался вторым в индивидуальном спринте, а первое место досталось Йоханнесу Клебо.

— Я увидел, что в полуфинале на спуске меня обогнал только Клебо. На подъёме я не выкладывался полностью, а контролировал его, он тоже не хотел выходить, но в конце концов сдался. Это было в стиле Пекина. Сложилось ощущение, что мы переживали одни и те же эмоции.

— Что вы сказали Клебо после финиша?

— Сказал ему, что все эти годы были прекрасным путешествием. Хоть я и победил его несколько раз, но мне всё равно удалось сделать это, что вызывает во мне чувство гордости. Было приятно поделиться этими эмоциями, — приводит слова спортсмена Fondo Italia.