30-летний Лаури Вуоринен — о бронзе в спринте ЧМ-2025: эта медаль стала для меня сюрпризом
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30-летний финский лыжник Лаури Вуоринен раскрыл секрет успеха после завоевания бронзовой медали в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Для спортсмена этот результат стал лучшим в карьере.
«Я много тренировался, чтобы стать лучшим спортсменом. Думаю, причина в этом. Последние два сезона я был в своей лучшей форме, хотя перед Планицей (ЧМ-2023) сильно заболел. Из-за этого я плохо выступил в тот раз.
Эта медаль стала для меня сюрпризом. Очень горжусь тем, что мы (сборная Финляндии) ещё ни разу не выигрывали медали в мужском спринте на чемпионате мира. Это первый и, надеюсь, не последний случай», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Спринт
Мужчины. Спринт 1.4 км. Свободный стиль. Финал
27 февраля 2025, четверг. 16:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:45.7
2
Федерико Пеллегрино
Италия
+0.7
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+4.8
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