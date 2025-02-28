30-летний Лаури Вуоринен — о бронзе в спринте ЧМ-2025: эта медаль стала для меня сюрпризом

30-летний финский лыжник Лаури Вуоринен раскрыл секрет успеха после завоевания бронзовой медали в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Для спортсмена этот результат стал лучшим в карьере.

«Я много тренировался, чтобы стать лучшим спортсменом. Думаю, причина в этом. Последние два сезона я был в своей лучшей форме, хотя перед Планицей (ЧМ-2023) сильно заболел. Из-за этого я плохо выступил в тот раз.

Эта медаль стала для меня сюрпризом. Очень горжусь тем, что мы (сборная Финляндии) ещё ни разу не выигрывали медали в мужском спринте на чемпионате мира. Это первый и, надеюсь, не последний случай», — приводит слова спортсмена Fondo Italia.