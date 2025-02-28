Финский лыжник Лаури Вуоринен назвал имя человека, которого считает своим кумиром

Финский лыжник, призёр этапов Кубка мира Лаури Вуоринен заявил, что 34-летний итальянец Федерико Пеллегрино является его кумиром.

27 февраля Пеллегрино завоевал серебро в спринте на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия), а Вуоринен стал третьим. Победу одержал Йоханнес Клебо.

«Для меня он кумир. Я видел много гонок с его участием, когда он был моложе. Федерико — великий спортсмен и хороший мальчик», — приводит слова Вуоринена Fondo Italia.

Пеллегрино является двукратным серебряным призёром ОИ, чемпионом мира и многократным призёром турниров этого уровня. На его счету также 19 побед в гонках на Кубке мира.