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Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025: расписание соревнований, где смотреть

Чемпионат России по лыжным гонкам — 2025: расписание соревнований, где смотреть
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С 1 по 9 марта в Казани пройдёт чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

1 марта
10:00 мск. Женщины. Скиатлон 20 км.
12:00 мск. Мужчины. Скиатлон 20 км.

2 марта
11:00 мск. Смешанная эстафета 4х5 км.

4 марта
11:00 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
11:30 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация.
13:00 мск. Женщины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.
13:50 мск. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финальный этап.

6 марта
11:00 мск. Женщины. Гонка с раздельным стартом 10 км, свободный стиль.
12:30 мск. Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль.

8 марта
12:00 мск. Женщины. Командный спринт. Квалификация, свободный стиль.
12:30 мск. Мужчины. Командный спринт. Квалификация, свободный стиль.

9 марта
11:00 мск. Женщины. Эстафета 4х7,5 км.
14:30 мск. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км.

Прямые трансляции гонок будут транслировать телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Напомним, в рамках программы чемпионата России 2025 года по лыжным гонкам медали в масс-стартах на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) классическим стилем будут разыграны 22 и 23 марта в Сыктывкаре. Победители в масс-стартах на дистанциях 50 км (женщины) и 70 км (мужчины) свободным стилем определятся соответственно 12 апреля в Апатитах и 13 апреля в Мончегорске.

Календарь ЧР по лыжным гонкам
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