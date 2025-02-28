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Терезе Йохауг: Фрида в отличной форме. Она может выиграть много золота в Тронхейме

Терезе Йохауг: Фрида в отличной форме. Она может выиграть много золота в Тронхейме
Терезе Йохауг
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг призналась, что считает шведскую спортсменку Фриду Карлссон фаворитом ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). В то же время она отметила, что мечтает выиграть на марафонской дистанции.

«Я мечтаю о золотой медали в марафоне, поэтому и вернулась.

Думаю, Фрида в отличной форме. То, что я увидела в Ле-Рус, просто пугает. Она большой фаворит, чтобы выиграть золото во многих видах в Тронхейме», — приводит слова Йохауг VG.

В воскресенье, 2 марта, в Тронхейме пройдёт женский скиатлон, а марафон на 50 км состоится в последний день соревнований — 9 марта.

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