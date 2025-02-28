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Норвежка Хейди Венг расплакалась после вопроса о Линн Сван, которая ранее получила травму

Норвежка Хейди Венг расплакалась после вопроса о Линн Сван, которая ранее получила травму
Хейди Венг
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Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам норвежка Хейди Венг расплакалась во время пресс-конференции на ЧМ-2025. Её спросили о шведской лыжнице Линн Сван, которая перед началом турнира упала и получила сотрясение мозга.

Хейди Венг

Хейди Венг

Фото: кадр из видео

«Должна признаться, что тогда я расплакалась. Сейчас тоже.

Искренне надеюсь, что ей станет легче. Не хочу сейчас нагнетать эмоции, но первые несколько дней ей нужно быть как можно осторожнее. Я никому бы не пожелала такого. Так хотелось увидеть Линн в начале ЧМ. Спасибо тебе за меня», — приводит слова Венг NRK.

Ранее сообщалось, что Сван не сможет выступить в Тронхейме.

Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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