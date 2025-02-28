Норвежка Хейди Венг расплакалась после вопроса о Линн Сван, которая ранее получила травму

Пятикратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам норвежка Хейди Венг расплакалась во время пресс-конференции на ЧМ-2025. Её спросили о шведской лыжнице Линн Сван, которая перед началом турнира упала и получила сотрясение мозга.

Хейди Венг Фото: кадр из видео

«Должна признаться, что тогда я расплакалась. Сейчас тоже.

Искренне надеюсь, что ей станет легче. Не хочу сейчас нагнетать эмоции, но первые несколько дней ей нужно быть как можно осторожнее. Я никому бы не пожелала такого. Так хотелось увидеть Линн в начале ЧМ. Спасибо тебе за меня», — приводит слова Венг NRK.

Ранее сообщалось, что Сван не сможет выступить в Тронхейме.