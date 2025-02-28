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Йоханнес Клебо назвал имя человека, благодаря которому он пришёл в лыжные гонки

Йоханнес Клебо назвал имя человека, благодаря которому он пришёл в лыжные гонки
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, что благодаря своему дедушке Коре Хёсфлоту он связал свою жизнь с лыжными гонками.

«Есть много факторов, которые заставили меня стать лыжником, но мой дедушка — самый главный из них. Он подарил мне лыжи, когда мне было два года. Он всегда брал меня с собой кататься по выходным. Приезжал и забирал меня с лыжной тренировки, а в промежутках отвозил на занятия по футболу. И в каком-то смысле он всегда был рядом. Забирал из школы, потом мы катались и совершали прыжки», — приводит слова Клебо NRK.

27 февраля Клебо стал победителем спринта свободным стилем на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Тем самым он завоевал 10-е золото ЧМ.

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