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«Он выступил послом российского спорта». Губерниев — о старте Большунова в Италии

«Он выступил послом российского спорта». Губерниев — о старте Большунова в Италии
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российского лыжника Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

«Здорово, что российские спортсмены готовятся в Европе. Вообще, в принципе, это касается не только Большунова. У нас многие спортсмены соревнуются на Западе. Внимание к Большунову, конечно, приковано, потому что он звезда. Он выступил послом мира, послом российского спорта. Теперь посмотрим, как он выступит на чемпионате России. И вернутся ли наши лыжники. Поэтому выступил – молодец. Нас там ждут многие. Это мы видим. Некоторые оказывают противодействие. Но самое главное, что по российским спортсменам очень многие соскучились. И в лыжах это особенно явно проявляется», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

Напомним, 13 февраля Большунов выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic, для него этот международный старт стал первым за последние три года.

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