Дедушка Клебо рассказал, что лыжник мог бросить спорт в критический для него момент

Коре Хёсфлот, дедушка пятикратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Йоханнеса Клебо, вспомнил, что семье пришлось столкнуться с трудностями в жизни внука, чьё половое созревание наступило позже, нежели у сверстников. Спортсмен не бросил спорт в критический момент.

«В какой-то момент его физическое развитие остановилось на долгие годы. Многие люди в такой же ситуации опустили бы руки и перестали заниматься спортом.

Он не хотел быть лучшим среди кого-то конкретно. Он хотел быть лучшим среди всех. И это было очевидно. Если бы он не стал лучшим к определённому возрасту, он нашёл бы себе какое-нибудь другое занятие», — приводит слова дедушки Клебо NRK.

27 февраля Клебо стал победителем спринта свободным стилем на ЧМ-2025 в Тронхейме (Норвегия). Тем самым он завоевал 10-е золото ЧМ в своей карьере.