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Линн Сван впервые прокомментировала травму головы, из-за которой пропустит ЧМ-2025

Линн Сван впервые прокомментировала травму головы, из-за которой пропустит ЧМ-2025
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Многократная победительница этапов Кубка мира шведская лыжница Линн Сван впервые высказалась о травме, полученной на тренировке в Тронхейме перед началом чемпионата мира — 2025, в результате которой она получила сотрясение мозга.

«Хочу передать привет и сказать, что я в порядке. И очень благодарна за проявленную заботу», — приводит Expressen слова Сван.

По информации шведского издания, лыжница находится дома, в Эстерсунде, и проходит реабилитацию (нахождение в тёмной комнате, использование тёмных очков, запрет на использование телевизора, компьютера и телефона).

25-летняя Сван также пропустила Олимпийские игры 2022 года и чемпионат мира — 2023 из‑за травмы плеча.

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