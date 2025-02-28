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Юрий Бородавко: предполагаю, что Большунов выступит во всех гонках на ЧР-2025

Юрий Бородавко: предполагаю, что Большунов выступит во всех гонках на ЧР-2025
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Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова перед чемпионатом России.

— Мы знаем Александра как максималиста, который старается участвовать во всех стартах. И во всех гонках он заряжен на победу. И сейчас, после длительных тренировок в Италии, где он сумел выступить в международном старте, он заряжен и хочет показать себя. И всем нам интересно посмотреть, в какой он форме приехал после Италии.

— То есть он нацелен на все гонки?
— Я предполагаю так. Об этом лучше спросить у самого Александра, поскольку мы не виделись весь месяц и не обсуждали тему.

— Но в скиатлоне его ждать?
— Конечно. Это уже завтра. Увидим его на старте, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам пройдёт в Казани с 1 по 9 марта.

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