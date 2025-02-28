Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России из-за болезни

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Юлия Ступак заявила, что не выступит в спринте на чемпионате России — 2025 из-за болезни.

«Пять дней, как я заболела гриппом. Усердное лечение и надежда на старт в спринте… Понятное дело, что я бы не показала какой-то адекватный результат при моей подготовке. Но хотя бы попробовала.

До вчерашнего дня я была уверена, что побегу. Но два тренировочных дня на ещё больной организм дали реакцию в виде синусита. Понимаю, что когда шанса нет, то не нужно биться дальше. Нужно просто отпустить. Что я и делаю.

Расстроена ли я? Очень. Но чётко понимаю, что если иду дальше, то таких моментов может быть много. И к каждому нужно быть готовым морально», — написала Ступак в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Юлия Ступак планирует выступить на чемпионате России — 2025 в Казани. В июле прошлого года Ступак вышла из состава сборной России по собственному желанию с целью попробовать свои силы вне спорта и теперь тренируется в свободном режиме. Она не выступала на этапах Кубка России — 2024/2025.