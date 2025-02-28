«Придётся жить c этим на протяжении всего ЧМ». Терезе Йохауг — о давлении

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась настроем на чемпионат мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Я так счастлива быть здесь и проводить чемпионат мира на моей родной трассе и не могу дождаться воскресного старта. Это будет замечательная неделя здесь, в Тронхейме. Конечно, знаю, что на меня оказывается большое давление, и я сама его оказываю. Однако мне придётся жить с этим на протяжении всего чемпионата, так что готова и с нетерпением жду старта», — приводит слова Йохауг Fondo Italia.

В воскресенье, 2 марта, в Тронхейме пройдёт женский скиатлон, а марафон на 50 км состоится в последний день соревнований — 9 марта.