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«Придётся жить c этим на протяжении всего ЧМ». Терезе Йохауг — о давлении

«Придётся жить c этим на протяжении всего ЧМ». Терезе Йохауг — о давлении
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась настроем на чемпионат мира — 2025, который проходит в Тронхейме (Норвегия).

«Я так счастлива быть здесь и проводить чемпионат мира на моей родной трассе и не могу дождаться воскресного старта. Это будет замечательная неделя здесь, в Тронхейме. Конечно, знаю, что на меня оказывается большое давление, и я сама его оказываю. Однако мне придётся жить с этим на протяжении всего чемпионата, так что готова и с нетерпением жду старта», — приводит слова Йохауг Fondo Italia.

В воскресенье, 2 марта, в Тронхейме пройдёт женский скиатлон, а марафон на 50 км состоится в последний день соревнований — 9 марта.

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