Чемпионат России — 2025, мужской скиатлон: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 1 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоится мужской скиатлон на 20 км. Старт запланирован на 12:00 мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025. Скиатлон 20 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Сергей Ардашев.

2.Савелий Коростелёв.

3. Александр Большунов.

4. Артём Мальцев.

5. Илья Семиков.

6. Илья Червоткин.

7. Александр Ившин.

8. Павел Соловьёв.

9. Андрей Мельниченко.

10. Денис Спицов.

11. Сергей Волков.

12. Кирилл Кочегаров.

13. Илья Порошкин.

14. Дмитрий Жуль.

16. Антон Тимашов.

17. Иван Якимушкин.

18. Александр Терентьев.

22. Андрей Ларьков.

28. Андрей Собакарёв.

31. Евгений Белов.

32. Сергей Устюгов.

37. Виктор Жуль.