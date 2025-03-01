Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025, её сестра — на втором месте

Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025, её сестра — на втором месте
Комментарии

В Казани прошла первая гонка в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам. Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей скиатлона, преодолев дистанцию 20 км за 54.20,1.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

Второе место заняла ещё одна представительница Республики Татарстан, Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины. Скиатлон 20 км:

  1. Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 54.20,1.
  2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,8.
  3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,4.
  4. Евгения Крупицкая (Санкт-петербург) +5,8.
  5. Екатерина Шибекина (Московская область) +8,0.
  6. Екатерина Никитина (Москва) +8,7.
Календарь чемпионата России - 2025 по лыжным гонкам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android