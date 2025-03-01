Наталья Терентьева победила в скиатлоне на ЧР-2025, её сестра — на втором месте
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В Казани прошла первая гонка в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам. Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан, стала победительницей скиатлона, преодолев дистанцию 20 км за 54.20,1.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40
Второе место заняла ещё одна представительница Республики Татарстан, Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Женщины. Скиатлон 20 км:
- Наталья Терентьева (Республика Татарстан) — 54.20,1.
- Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,8.
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,4.
- Евгения Крупицкая (Санкт-петербург) +5,8.
- Екатерина Шибекина (Московская область) +8,0.
- Екатерина Никитина (Москва) +8,7.
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