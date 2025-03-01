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Чемпионат мира по лыжным гонкам 2025, скиатлон, мужчины: прямая трансляция, смотреть онлайн

Чемпионат мира — 2025 по лыжным гонкам, скиатлон, мужчины: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 1 марта, в норвежском Тронхейме состоится мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Трансляцию гонки (финальные забеги) покажет в прямом эфире телеканал «Матч! Арена». Начало — в 16:00 мск.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Симен Крюгер (Норвегия).
3. Уго Лапалус (Франция).
4. Харальд Амундсен (Норвегия).
5. Мартин Нюэнгет (Норвегия).
6. Мика Фермойлен (Австрия).
8. Эдвин Ангер (Швеция).
9. Фридрих Мох (Германия).
11. Вильям Порома (Швеция).
12. Ян Томас Йенссен (Норвегия).
14. Федерико Пеллегрино (Италия).
16. Йенс Бурман (Швеция).
21. Михал Новак (Чехия).
25. Калле Хальфварссон (Швеция).

медальный зачёт ЧМ-2025 по лыжным гонкам
Календарь ЧМ-2025 по лыжным гонкам
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