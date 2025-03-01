Лыжнице предложили выйти замуж сразу после финиша скиатлона на чемпионате России
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Президент Федерации лыжных гонок Москвы (ФЛГМ) Вячеслав Веденин-младший сделал предложение руки и сердца Елизавете Еремеевой после окончания женского скиатлона на чемпионате России — 2025 в Казани. Лыжница ответила согласием.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40
Еремеева, представляющая ХМАО-Югру, заняла 31-е место в итоговом протоколе женского скиатлона. Победительницей гонки стала Наталья Терентьева, представляющая Республику Татарстан. Второе место заняла Дарья Непряева, проигравшая сестре 4,8 секунды. Тройку призёров замкнула лыжница из Вологодской области Алина Пеклецова (+5,4).
Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам проходит в Казани с 1 по 9 марта.
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