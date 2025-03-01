Непряева — о победе сестры: пусть пока Наташа порадуется, а дальше я подрасту

Лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о своём выступление в первой гонке в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам, который проходит в Казани. Непряева заняла второе место, уступив своей сестре Наталье Терентьевой 4,8 секунды.

«Очень рада второму месту, к чемпионату России все подходят на максимальной готовности, было интересно, кто как себя покажет. По ходу гонки чувствовала себя хорошо, шла с запасом, в последний подъём решила дёрнуться, но меня так вставило, что, честно, еле доехала. Ошибки не было, я всё сделала правильно, я вторая. Не считаю это ускорение ошибкой.

Не так обидно, проиграла только сестре. Пусть пока Наташа порадуется. А дальше я подрасту. Не удивило, что группа плотная, никто не натягивал, так что всё логично. Проблем не было от того, что Пеклецова пыталась натягивать, круг здесь сложно бежать, много равнины и спусков, где все подкатываются, поэтому никто не переживал за небольшие разрывы. С трассой проблем никаких, в Казани всегда всё идеально», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.