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Непряева — о победе сестры: пусть пока Наташа порадуется, а дальше я подрасту

Непряева — о победе сестры: пусть пока Наташа порадуется, а дальше я подрасту
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Лыжница Дарья Непряева поделилась мнением о своём выступление в первой гонке в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам, который проходит в Казани. Непряева заняла второе место, уступив своей сестре Наталье Терентьевой 4,8 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

«Очень рада второму месту, к чемпионату России все подходят на максимальной готовности, было интересно, кто как себя покажет. По ходу гонки чувствовала себя хорошо, шла с запасом, в последний подъём решила дёрнуться, но меня так вставило, что, честно, еле доехала. Ошибки не было, я всё сделала правильно, я вторая. Не считаю это ускорение ошибкой.

Не так обидно, проиграла только сестре. Пусть пока Наташа порадуется. А дальше я подрасту. Не удивило, что группа плотная, никто не натягивал, так что всё логично. Проблем не было от того, что Пеклецова пыталась натягивать, круг здесь сложно бежать, много равнины и спусков, где все подкатываются, поэтому никто не переживал за небольшие разрывы. С трассой проблем никаких, в Казани всегда всё идеально», – передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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