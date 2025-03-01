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«Хороший семейный подряд с Непряевой». Вяльбе — о победе Терентьевой в скиатлоне

«Хороший семейный подряд с Непряевой». Вяльбе — о победе Терентьевой в скиатлоне
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги женского скиатлона в рамках чемпионата России — 2025. Победительницей гонки стала Наталья Терентьева, второе место заняла её сестра Дарья Непряева, тройку призёров замкнула Алина Пеклецова.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

«Замечательная гонка. Перед стартом я сказала, что буду болеть за Терентьеву. Она стремительно вернулась. Тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки по гонке совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд [с Дарьей]. Меня радует, что после большого перерыва те девчонки, которые были на высоте, там и остались. То есть провели правильную подготовку.

Поздравляю Алину Пеклецову, но ей надо работать над техникой. Плюс ей не хватает опыта. Ей надо учиться правильно проходить спуски», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам проходит в Казани с 1 по 9 марта.

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