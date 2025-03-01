«Хороший семейный подряд с Непряевой». Вяльбе — о победе Терентьевой в скиатлоне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги женского скиатлона в рамках чемпионата России — 2025. Победительницей гонки стала Наталья Терентьева, второе место заняла её сестра Дарья Непряева, тройку призёров замкнула Алина Пеклецова.
«Замечательная гонка. Перед стартом я сказала, что буду болеть за Терентьеву. Она стремительно вернулась. Тактически провела гонку на 10 из 10. Многие девочки по гонке совершали ошибки, а тут хороший семейный подряд [с Дарьей]. Меня радует, что после большого перерыва те девчонки, которые были на высоте, там и остались. То есть провели правильную подготовку.
Поздравляю Алину Пеклецову, но ей надо работать над техникой. Плюс ей не хватает опыта. Ей надо учиться правильно проходить спуски», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам проходит в Казани с 1 по 9 марта.
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