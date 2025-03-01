Терентьева — о сестре: проспала ускорение, но понимала, что с Дашкой я должна справиться

Лыжница Наталья Терентьева прокомментировала победу в скиатлоне в рамках чемпионата России — 2025, который проходит в Казани. Второе место заняла её сестра Дарья Непряева, тройку призёров замкнула Алина Пеклецова.
«Настроение очень крутое, рада не только за себя, но и за Дашу. Причём за Дашу, наверное, даже чуть больше, чем за себя. Всё-таки для меня это уже 13-й титул, а для неё первая медаль. Вначале даже немножко проспала ускорение Даши, догнала только на равнине. Понимала, что с Дашкой я должна справиться. Рада что она сделала такой рывок и удержала его в сравнении с другими девочками.
Вчера делали предстартовую работу, и я в шутку сказала Даше, что я её обгоню и сделаю отрыв. Так и случилось. Алина Пеклецова как для себя выдала очень хороший финиш. Всё-таки это её слабая сторона, она и сама это понимает. И сегодня она огромная молодец, что поддержала такое финишное ускорение и оставила позади себя многих спринтерш», – передаёт слова Терентьевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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