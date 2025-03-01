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Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России — 2025. Устюгов — четвёртый

Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России — 2025. Устюгов — четвёртый
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан, стал победителем скиатлона на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию 20 км за 46.30,2.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

Второе место занял Илья Семиков, выступающий за Республику Коми. Он проиграл победителю 7,7 секунды. Тройку призёров замкнул лыжник из Красноярской области Павел Соловьёв (+20,8). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) занял четвёртое место.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины. Скиатлон 20 км:

  1. Александр Большунов (Республика Татарстан) - 46.30,2.
  2. Илья Семиков  (Республика Коми) — отставание 7,7.
  3. Павел Соловьёв (Красноярская область) +20,8.
  4. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +22,4.
  5. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +22,6.
  6. Денис Спицов (Тюменская область) +23,3.

Отметим, что перед чемпионатом России Большунов проводил тренировочный сбор в горах Италии.

Медальный зачёт ЧР-2025 по лыжным гонкам
Календарь ЧР-2025 по лыжным гонкам
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