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Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России — 2025. Устюгов — четвёртый

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан, стал победителем скиатлона на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам. Он преодолел дистанцию 20 км за 46.30,2.

Второе место занял Илья Семиков, выступающий за Республику Коми. Он проиграл победителю 7,7 секунды. Тройку призёров замкнул лыжник из Красноярской области Павел Соловьёв (+20,8). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) занял четвёртое место.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2025. Мужчины. Скиатлон 20 км:

Александр Большунов (Республика Татарстан) - 46.30,2. Илья Семиков (Республика Коми) — отставание 7,7. Павел Соловьёв (Красноярская область) +20,8. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) +22,4. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) +22,6. Денис Спицов (Тюменская область) +23,3.

Отметим, что перед чемпионатом России Большунов проводил тренировочный сбор в горах Италии.