Лыжник Иван Горбунов завершил сезон из-за тяжёлой травмы

Лыжник Иван Горбунов, представляющий Республику Татарстан, завершил сезон-2024/2025 из-за тяжёлой травмы, которую получил на тренировочном сборе в Цахкадзоре (Армения). Информацию в эфире «Матч ТВ» подтвердила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

25-летний Горбунов занимает третье место в общем зачёте Кубка России-2024/2025, уступая 99 очков лидеру Сергею Ардашеву. Также Иван находится на второй строчке спринтерского зачёта Кубка страны.

Горбунов — двукратный серебряный (2023, 2024) и бронзовый призёр (2019) чемпионатов России, а также победитель эстафеты на Спартакиаде сильнейших — 2024 в составе сборной Татарстана.