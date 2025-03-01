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Терентьева — о дальнейших планах: самочувствие хорошее, хочу бежать все гонки на ЧР

Терентьева — о дальнейших планах: самочувствие хорошее, хочу бежать все гонки на ЧР
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Олимпийская чемпионка российская лыжница Наталья Терентьева поделилась планами на чемпионат России — 2025 по лыжным гонкам.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

«Предварительно хочу бежать все гонки на этом чемпионате России, если всё будет в порядке – буду бежать везде. Спортивной формы должно хватить. Сбор прошёл достаточно хорошо, по плану. Самочувствие хорошее. День на день не приходится, когда-то хуже, когда-то лучше, но в целом всё здорово», — передаёт слова Терентьевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Наталья Терентьева выиграла первую гонку в рамках чемпионата России — 2025 по лыжам. Она стала победительницей скиатлона, преодолев дистанцию 20 км за 54.20,1.

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Новости. Лыжи
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