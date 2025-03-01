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Александр Большунов пятый год подряд стал победителем скиатлона на чемпионатах России

Александр Большунов пятый год подряд стал победителем скиатлона на чемпионатах России
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Лыжник Александр Большунов одержал пятую подряд победу в скиатлоне на чемпионатах России. Сегодня, 1 марта, он завоевал золото в 20-километровом скиатлоне на ЧР-2025, который проходит в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

Второе место занял Илья Семиков, выступающий за Республику Коми. Он проиграл победителю 7,7 секунды. Тройку призёров замкнул лыжник из Красноярской области Павел Соловьёв (+20,8). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) занял четвёртое место.

В прошлом году Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате России — 2024, который проходил в Малиновке (Архангельская область). Тогда победитель скиатлона определялся на дистанции 30 км. До этого он побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах.

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