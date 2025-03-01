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«Могло дойти до инвалидности». Иван Горбунов — о травме, из-за которой завершил сезон

«Могло дойти до инвалидности». Иван Горбунов — о травме, из-за которой завершил сезон
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Призёр молодёжного чемпионата мира по лыжным гонкам Иван Горбунов рассказал о тяжёлой травме, которую получил на тренировочном сборе в Цахкадзоре (Армения).

— Могло дойти до инвалидности. Ещё миллиметр, и всё могло бы закончиться. Чистый лист бы был. На высокой скорости из‑под меня ушли лыжи. Я в полёте думал: что же сделать? И понимаю, что не могу из‑за лыж сгруппироваться, чтобы полегче упасть. Ко мне подбежали, я сразу сказал, что, скорее всего, сломал позвоночник.

— Какие прогнозы? Сезон — всё?
— Конечно. Но есть глобальная цель. Я настроен идти к ней. Как будет, только бог знает. Все сразу откликнулись мне помогать. Елена Валерьевна [Вяльбе] сказала, что они не смогут помочь, чтобы кости быстрее заросли, но всё зависящее от них они сделают. Так же и я. Обещаю сделать всё, что зависит от меня.

Лида (Лыжница Лидия Горбунова, супруга Ивана. — Прим. «Чемпионата») мне очень помогает. Она видит, как я работал. Может, действительно мне надо отдохнуть, — сказал Горбунов в эфире «Матч ТВ».

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