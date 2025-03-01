«Большунов мощнее меня». Илья Семиков — о борьбе за победу в скиатлоне
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Лыжник Илья Семиков подвёл итоги скиатлона в рамках чемпионата России — 2025, в котором занял второе место. Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60
«В начале гонки Коростелёв проделал всю черновую работу, темп задал, протащил один. Получился разрыв после первого этапа. Я понял, что ребята накушались на подъёме, пошёл в отрыв. С Большуновым старались сделать задел. У него очень сильный дистанционный темп, с ним можно поработать, за ним можно отсидеться. Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее меня. Тяжело было с ним конкурировать», — сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».
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