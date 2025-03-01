«Большунов мощнее меня». Илья Семиков — о борьбе за победу в скиатлоне

Лыжник Илья Семиков подвёл итоги скиатлона в рамках чемпионата России — 2025, в котором занял второе место. Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.

«В начале гонки Коростелёв проделал всю черновую работу, темп задал, протащил один. Получился разрыв после первого этапа. Я понял, что ребята накушались на подъёме, пошёл в отрыв. С Большуновым старались сделать задел. У него очень сильный дистанционный темп, с ним можно поработать, за ним можно отсидеться. Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее меня. Тяжело было с ним конкурировать», — сказал Семиков в эфире «Матч ТВ».