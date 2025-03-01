«Горы Италии пошли ему на пользу». Бородавко — о победе Большунова в скиатлоне

Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России — 2025.

«Саша в хорошей форме, в целом контролировал сегодня ситуацию. Но на финише немного сбавил темп, отдохнул и за счёт финишного рывка уехал. Это говорит о том, что он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу. Будет ещё индивидуальная гонка, чемпионат только начался, это главный старт в сезоне. Приятно, что Саша подошёл в такой хорошей форме», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Второе место в гонке занял Илья Семиков, выступающий за Республику Коми, тройку призёров замкнул лыжник из Красноярской области Павел Соловьёв (+20,8). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) финишировал четвёртым.

Напомним, в феврале Большунов проводил сборы в Италии, во время которых выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Для него этот международный старт стал первым за последние три года.