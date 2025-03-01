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«Горы Италии пошли ему на пользу». Бородавко — о победе Большунова в скиатлоне

«Горы Италии пошли ему на пользу». Бородавко — о победе Большунова в скиатлоне
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Старший тренер национальной команды по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России — 2025.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

«Саша в хорошей форме, в целом контролировал сегодня ситуацию. Но на финише немного сбавил темп, отдохнул и за счёт финишного рывка уехал. Это говорит о том, что он хорошо потренировался, горы Италии пошли ему на пользу. Будет ещё индивидуальная гонка, чемпионат только начался, это главный старт в сезоне. Приятно, что Саша подошёл в такой хорошей форме», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».

Второе место в гонке занял Илья Семиков, выступающий за Республику Коми, тройку призёров замкнул лыжник из Красноярской области Павел Соловьёв (+20,8). Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) финишировал четвёртым.

Напомним, в феврале Большунов проводил сборы в Италии, во время которых выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic. Для него этот международный старт стал первым за последние три года.

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