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Лыжник Коростелёв рассказал, как покрасил волосы в цвета флага Татарстана

Лыжник Коростелёв рассказал, как покрасил волосы в цвета флага Татарстана
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Лыжник Савелий Коростелёв высказался по поводу покраски своих волос в цвета флага Республики Татарстан на чемпионате России — 2025 в Казани.

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

«Мои волосы? Всё в порядке, флаг Татарстана. Решил покрасить волосы в цвета флага Татарстана, почему нет? Ещё на Кубке России такая мысль пришла, но нужно было посоветоваться со своим барбером», – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

С сезона-2024/2025 Коростелёв представляет Республику Татарстан на российских соревнованиях. Сегодня, 1 марта, он занял пятое место в 20-километровом скиатлоне на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани. Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, тройку призёров замкнул Павел Соловьёв.

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