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Большунов — о сезоне: один из самых сложных в карьере, впервые такие плохие результаты

Большунов — о сезоне: один из самых сложных в карьере, впервые такие плохие результаты
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил, что начинает «оживать» в тяжело складывающемся для него сезоне-2024/2025. Сегодня, 1 марта, он завоевал золото в 20-километровом скиатлоне на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

«Сезон один из самых сложных в карьере. Впервые такие сложные результаты больше половины сезона, очень плохие, если честно говорить. В принципе, только сейчас начинаю как-то оживать, посмотрим, что дальше будет. Когда организм готов, можно бежать хоть эстафету, хоть спринт, хоть всё подряд. Наверное, побегу», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Большунов одержал всего одну победу на этапах Кубка России – 2024/2025. Он занимает четвёртое место в общем зачёте, уступая лидеру Сергею Ардашеву чуть менее 200 очков.

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