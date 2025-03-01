Большунов — о сезоне: один из самых сложных в карьере, впервые такие плохие результаты

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сообщил, что начинает «оживать» в тяжело складывающемся для него сезоне-2024/2025. Сегодня, 1 марта, он завоевал золото в 20-километровом скиатлоне на чемпионате России — 2025, который проходит в Казани.
«Сезон один из самых сложных в карьере. Впервые такие сложные результаты больше половины сезона, очень плохие, если честно говорить. В принципе, только сейчас начинаю как-то оживать, посмотрим, что дальше будет. Когда организм готов, можно бежать хоть эстафету, хоть спринт, хоть всё подряд. Наверное, побегу», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Большунов одержал всего одну победу на этапах Кубка России – 2024/2025. Он занимает четвёртое место в общем зачёте, уступая лидеру Сергею Ардашеву чуть менее 200 очков.
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