Большунов: скиатлон не может быть несчастливым — все основные титулы выиграл в нём

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам.

«Когда выигрываешь, конечно, положительные эмоции, а как ещё может быть? Всё получилось здорово сегодня. Всё шло от ситуации, по ходу гонки не предугадать, как поведут себя соперники. А когда уже бежали, стало понятно, что на коньковой части нужно будет плотно работать. И там уже на финише просто разыграться.

Не может быть скиатлон для меня несчастливым, все основные свои титулы по карьере я выиграл именно в скиатлоне. Себя корил после скиатлона на Кубке России, что нужно было, наверное, пораньше убежать, как сегодня, чтобы любой человек, кто бы ни был рядом, не помешал выиграть. Сегодня сделали работу над ошибками, всё как нужно», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Александр Большунов одержал пятую подряд победу в скиатлоне на чемпионатах России. В прошлом году Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате России — 2024, который проходил в Малиновке (Архангельская область). Тогда победитель скиатлона определялся на дистанции 30 км. До этого он побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах.