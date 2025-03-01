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Большунов: здорово, что семья рядом. Ничего не надо, даже гонки на второстепенном плане

Большунов: здорово, что семья рядом. Ничего не надо, даже гонки на второстепенном плане
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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как проводит время с семьёй на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам в Казани.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Мужчины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
46:30.2
2
Илья Семиков
Республика Коми
+7.90
3
Павел Соловьёв
Красноярский край - Мурманская
+20.60

«Здорово, что семья рядом. Больше ничего не надо, даже гонки на второстепенном плане. Перед сном у нас сказки, утром тоже папа сказки рассказывает. Здесь полная идиллия, так что очень классно», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Александр Большунов одержал пятую подряд победу в скиатлоне на чемпионатах России. В прошлом году Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате России — 2024, который проходил в Малиновке (Архангельская область). Тогда победитель скиатлона определялся на дистанции 30 км. До этого он побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах.

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