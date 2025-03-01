Большунов: здорово, что семья рядом. Ничего не надо, даже гонки на второстепенном плане

Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как проводит время с семьёй на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам в Казани.
«Здорово, что семья рядом. Больше ничего не надо, даже гонки на второстепенном плане. Перед сном у нас сказки, утром тоже папа сказки рассказывает. Здесь полная идиллия, так что очень классно», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Александр Большунов одержал пятую подряд победу в скиатлоне на чемпионатах России. В прошлом году Большунов занял первое место в скиатлоне на чемпионате России — 2024, который проходил в Малиновке (Архангельская область). Тогда победитель скиатлона определялся на дистанции 30 км. До этого он побеждал в 2021, 2022 и 2023 годах.
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