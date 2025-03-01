Коростелёв: можно было попробовать дожимать до третьего места, но силы покинули

Российский лыжник, двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв поделился мнением о своём выступлении в скиатлоне на чемпионате России — 2025 по лыжным гонкам в Казани. Лыжник занял пятое место.

«Доволен собой на 8 из 10. Перекормил себя на классике, и не получилось зацепиться за ребятами на коньке. Я два круга шёл почти, потом выбыл. Так что доволен, единственное – наверное, можно было попробовать дожимать до третьего места. Но силы покинули. Тот рывок, который был после падения Ивана Якимушкина, немного сбил мне карты.

Само собой, планирую бежать все гонки на ЧР. В эстафете, надеюсь, буду я с Непряевой, Терентьевой и Большуновым, если про смешанную говорить. Забойщиком стать? Тогда не первым номером бежать, первым обычно ставят человека либо удержаться в группе, либо разорвать. А вот как раз на втором этапе забойщик, создать отрыв перед коньковыми этапами. Хочу бежать второй этап.

Ключевой дистанцией для себя вижу разделку. Хотел на самом деле на скиатлоне себя в полной мере показать, но, наверное, теперь разделка, – передаёт слова Коростелёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.