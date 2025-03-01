Губерниев: есть Большунов, Терентьева, но что у нас с фундаментом? Не размыло его?

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о материальной помощи тем, кто только начинает заниматься лыжами, и о том, что нужно озвучивать внутренние проблемы, а не скрывать.

«Есть Большунов, Терентьева, куча спортсменов выступают за Татарстан. Это вершина айсберга – замечательно. Но что скрыто под водой? Что у нас с фундаментом? Не размыло его, как этот стадион в своё время? Нужно получать максимум информации и, если что-то не так, указывать на это», – передаёт слова Губерниева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сегодня, 1 марта, в рамках чемпионата России — 2025 состоялись две гонки – женский и мужской скиатлоны. У женщин победу одержала Наталья Терентьева, у мужчин лучшим стал Александр Большунов.