Йоханнес Клебо победил в скиатлоне на ЧМ-2025 по лыжам. Норвежцы заняли весь пьедестал

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем скиатлона на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 44.22,3.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии. Серебро завоевал Мартин Нюэнгет, проигравший лидеру 1,4 секунды. Тройку призёров замкнул Харальд Амундсен (+1,4).

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км: