Ханс Холунд ответил на вопрос о командной тактике норвежцев против Клебо в скиатлоне на ЧМ

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд поделился мнением о возможной командной тактике норвежцев для того, чтобы противостоять Йоханнесу Клебо во время скиатлона на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

«У них есть стремление к победе, они прекрасно знают даже то, что им нужно что-то придумать перед последним холмом. Но я не думаю, что у них есть общая командная тактика против Клебо», — приводит слова Холунда VG.

В эти минуты в Тронхейме проходит мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Кроме Клебо, из норвежских лыжников в гонке принимают участие Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Ян Томас Йенссен.