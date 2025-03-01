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Ханс Холунд ответил на вопрос о командной тактике норвежцев против Клебо в скиатлоне на ЧМ

Ханс Холунд ответил на вопрос о командной тактике норвежцев против Клебо в скиатлоне на ЧМ
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Ханс Кристер Холунд поделился мнением о возможной командной тактике норвежцев для того, чтобы противостоять Йоханнесу Клебо во время скиатлона на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«У них есть стремление к победе, они прекрасно знают даже то, что им нужно что-то придумать перед последним холмом. Но я не думаю, что у них есть общая командная тактика против Клебо», — приводит слова Холунда VG.

В эти минуты в Тронхейме проходит мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Кроме Клебо, из норвежских лыжников в гонке принимают участие Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Ян Томас Йенссен.

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