Ханс Холунд высказался о шансах соперников опередить Йоханнеса Клебо в скиатлоне

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд ответил на вопрос, сможет ли кто-нибудь помешать его соотечественнику Йоханнесу Клебо победить в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

«Я считаю, что это чрезвычайно сложно. Йоханнес вполне справится с классикой, а с коньковым ходом ещё лучше. Думаю, что перед соперниками стоит трудная задача, потому что Клебо очень хорош сейчас на дистанции», — приводит слова Холунда VG.

В эти минуты в Тронхейме проходит мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Кроме Клебо, из норвежских лыжников в гонке принимают участие Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Ян Томас Йенссен.