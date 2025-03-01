Ханс Холунд высказался о шансах соперников опередить Йоханнеса Клебо в скиатлоне
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд ответил на вопрос, сможет ли кто-нибудь помешать его соотечественнику Йоханнесу Клебо победить в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
«Я считаю, что это чрезвычайно сложно. Йоханнес вполне справится с классикой, а с коньковым ходом ещё лучше. Думаю, что перед соперниками стоит трудная задача, потому что Клебо очень хорош сейчас на дистанции», — приводит слова Холунда VG.
В эти минуты в Тронхейме проходит мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Кроме Клебо, из норвежских лыжников в гонке принимают участие Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Ян Томас Йенссен.
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