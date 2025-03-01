Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ханс Холунд высказался о шансах соперников опередить Йоханнеса Клебо в скиатлоне

Ханс Холунд высказался о шансах соперников опередить Йоханнеса Клебо в скиатлоне
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Ханс Кристер Холунд ответил на вопрос, сможет ли кто-нибудь помешать его соотечественнику Йоханнесу Клебо победить в скиатлоне на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Я считаю, что это чрезвычайно сложно. Йоханнес вполне справится с классикой, а с коньковым ходом ещё лучше. Думаю, что перед соперниками стоит трудная задача, потому что Клебо очень хорош сейчас на дистанции», — приводит слова Холунда VG.

В эти минуты в Тронхейме проходит мужской скиатлон (2x10 км) в рамках чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам. Кроме Клебо, из норвежских лыжников в гонке принимают участие Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Нюэнгет и Ян Томас Йенссен.

Материалы по теме
Ханс Холунд ответил на вопрос о командной тактике норвежцев против Клебо в скиатлоне на ЧМ
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android