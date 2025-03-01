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«Ход Натальи хочется разложить по кадрам». Вайцеховская — о победе Терентьевой в скиатлоне

«Ход Натальи хочется разложить по кадрам». Вайцеховская — о победе Терентьевой в скиатлоне
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне известный журналист Елена Вайцеховская высказалась о победе Натальи Терентьевой в скиатлоне на чемпионате России — 2025, отметив дистанционный ход олимпийской чемпионки.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2025. Казань
Женщины. Скиатлон 20 км
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Наталья Терентьева
Республика Татарстан
54:20.0
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+4.80
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.40

«В сегодняшнем женском скиатлоне, в котором победила Наташа Терентьева, был очень показательный момент в конце классического этапа, когда Наташа шла в лидерах вровень с Алиной Пеклецовой. Было очень чётко заметно, как много усилий прилагает Алина, и как мало — Наташа.

Если у первой достаточно дёрганая работа, в процессе которой реально видно, как закрепощается плечевой пояс и сколько спортсменка делает резких и на самом деле лишних движений, то ход Терентьевой хочется просто-таки разложить по кадрам, пустив в качестве звукового сопровождения метроном. Всё-таки безупречная с точки зрения биомеханики техника, неважно, в каком виде спорта, страшно гипнотизирующее зрелище.

Как сказал мне однажды лыжник-двоеборец Дима Синицын, который во время интервью по поводу его бронзовой медали на ЧМ-1999 лежал в гостиничном номере на кровати и даже ни разу не пошевелился: «Настоящий профессионал лишних движений не делает». Вот до сих пор помню, да», — написала Вайцеховская на своей странице в телеграм-канале.

Второе место в гонке заняла сестра победительницы Дарья Непряева, тройку призёров замкнула Алина Пеклецова.

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