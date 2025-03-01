Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в Дёминском лыжном марафоне

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Сегодня, 1 марта, в Ярославской области состоялся XVIII международный Дёминский лыжный марафон. Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в женском забеге на 50 км свободным стилем. Лучшее время показала Светлана Заборская. Победителем мужской гонки стал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область.

Лыжные гонки. XVIII международный Дёминский марафон.

Мужчины:

1. Алексей Шемякин (Архангельская область) — 1:43.09.

2. Андрей Алипкин (Рязанская область) — отставание 0.1.

3. Дмитрий Кондрашов (Москва) +0.24.

Женщины:

1. Светлана Заборская (Архангельская область) — 1:55.33.

2. Анастасия Халили (Москва) +0.6.

3. Алёна Перевозчикова (Брянская область) +3.17.