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Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в Дёминском лыжном марафоне

Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в Дёминском лыжном марафоне
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Сегодня, 1 марта, в Ярославской области состоялся XVIII международный Дёминский лыжный марафон. Биатлонистка Анастасия Халили заняла второе место в женском забеге на 50 км свободным стилем. Лучшее время показала Светлана Заборская. Победителем мужской гонки стал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область.

Лыжные гонки. XVIII международный Дёминский марафон.

Мужчины:
1. Алексей Шемякин (Архангельская область) — 1:43.09.
2. Андрей Алипкин (Рязанская область) — отставание 0.1.
3. Дмитрий Кондрашов (Москва) +0.24.

Женщины:
1. Светлана Заборская (Архангельская область) — 1:55.33.
2. Анастасия Халили (Москва) +0.6.
3. Алёна Перевозчикова (Брянская область) +3.17.

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