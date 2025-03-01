Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на чемпионате мира. Сегодня, 1 марта, он стал лучшим в скиатлоне на домашнем ЧМ-2025 в Тронхейме. Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 44.22,3.

Отметим, что в марафоне на ЧМ-2021 норвежец финишировал первым, но был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6. Mатье Деслож (Франция) +2,3.