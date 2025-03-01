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Ийво Нисканен не выступит на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме

Ийво Нисканен не выступит на чемпионате мира — 2025 в Тронхейме
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен не выступит на чемпионате мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия) из-за болезни.

«Он заболел гриппом, у него температура. Он пытался тренироваться, но в гонках участвовать не сможет», — приводит слова тренера сборной Финляндии VG.

33-летний спортсмен являлся одним из главных претендентов на победу в индивидуальной гонке на дистанции 10 км классическим стилем. Ранее сам Нисканен рассказывал, что не собирается завершать карьеру и планирует выступить на чемпионате мира в 2027 году, который пройдёт в шведском Фалуне.

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