«Немного всхлипнул на финише». Йоханнес Клебо — о победе в скиатлоне на ЧМ-2025
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате мира — 2025.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
«Я давно этого ждал. Сделать это на родной земле… если честно, я думаю, что это значит больше, чем то, что было в четверг. Пришло время. Нет лучшего места, чтобы взять своё первое золото на дистанции, чем здесь.
Так счастлив сейчас. Немного всхлипнул на финише. Я редко это делаю, поэтому вы знаете, что это много значит», — приводит слова Клебо VG.
Напомним, Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежец стал 11-кратным чемпионом мира.
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