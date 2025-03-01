«Немного всхлипнул на финише». Йоханнес Клебо — о победе в скиатлоне на ЧМ-2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате мира — 2025.

«Я давно этого ждал. Сделать это на родной земле… если честно, я думаю, что это значит больше, чем то, что было в четверг. Пришло время. Нет лучшего места, чтобы взять своё первое золото на дистанции, чем здесь.

Так счастлив сейчас. Немного всхлипнул на финише. Я редко это делаю, поэтому вы знаете, что это много значит», — приводит слова Клебо VG.

Напомним, Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежец стал 11-кратным чемпионом мира.