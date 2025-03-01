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«Наконец-то он это сделал!» Мама Йоханнеса Клебо — о победе сына в скиатлоне на ЧМ

«Наконец-то он это сделал!» Мама Йоханнеса Клебо — о победе сына в скиатлоне на ЧМ
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Элизабет Клебо, мама пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, высказалась о победе сына в скиатлоне на чемпионате мира — 2025.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4

«Наконец-то он это сделал! После четверга я думаю, что всё это просто бонус. Здорово, что во время чемпионата можно показать, что он может быть там», — приводит слова Элизабет Клебо VG.

Напомним, Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежец стал 11-кратным чемпионом мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 44.22,3.
  2. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — отставание 1,4.
  3. Харальд Амундсен (Норвегия) +1,4.
  4. Ян Томас Йенссен (Норвегия) +1,5.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,6.
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