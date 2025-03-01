«Наконец-то он это сделал!» Мама Йоханнеса Клебо — о победе сына в скиатлоне на ЧМ

Элизабет Клебо, мама пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, высказалась о победе сына в скиатлоне на чемпионате мира — 2025.

«Наконец-то он это сделал! После четверга я думаю, что всё это просто бонус. Здорово, что во время чемпионата можно показать, что он может быть там», — приводит слова Элизабет Клебо VG.

Напомним, Йоханнес Клебо впервые в карьере выиграл дистанционную гонку на домашнем ЧМ в Тронхейме. Норвежец стал 11-кратным чемпионом мира.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025. Тронхейм. Мужчины. Скиатлон 20 км: