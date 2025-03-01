Ийво Нисканен — о снятии с ЧМ-2025: я надеялся, пытался. Время ушло. Просто не могу

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен в социальных сетях выложил пост после снятия с чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).

Фото: Из личного архива Ийво Нисканена

«Грипп. Я надеялся, пытался. Время ушло. Просто не могу», — написал Нисканен в социальных сетях.

33-летний спортсмен являлся одним из главных претендентов на победу в индивидуальной гонке на дистанции 10 км классическим стилем, которая пройдёт во вторник, 4 марта. Ранее сам Нисканен рассказывал, что не собирается завершать карьеру и планирует выступить на чемпионате мира в 2027 году, который пройдёт в шведском Фалуне.