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Ийво Нисканен — о снятии с ЧМ-2025: я надеялся, пытался. Время ушло. Просто не могу

Ийво Нисканен — о снятии с ЧМ-2025: я надеялся, пытался. Время ушло. Просто не могу
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира финский лыжник Ийво Нисканен в социальных сетях выложил пост после снятия с чемпионата мира — 2025 по лыжным гонкам в Тронхейме (Норвегия).

Фото: Из личного архива Ийво Нисканена

«Грипп. Я надеялся, пытался. Время ушло. Просто не могу», — написал Нисканен в социальных сетях.

33-летний спортсмен являлся одним из главных претендентов на победу в индивидуальной гонке на дистанции 10 км классическим стилем, которая пройдёт во вторник, 4 марта. Ранее сам Нисканен рассказывал, что не собирается завершать карьеру и планирует выступить на чемпионате мира в 2027 году, который пройдёт в шведском Фалуне.

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