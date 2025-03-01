«Пронесу этот день до самой смерти». Йенссен расплакался после четвёртого места на ЧМ-2025

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен не смог сдержать эмоций после четвёртого места в скиатлоне на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Он проиграл медаль по итогам фотофиниша. Во время интервью с норвежским телевидением Йенссен расплакался.

Фото: Кадр из трансляции

«Я пронесу этот день с собой до самой смерти. Несмотря ни на что. В любом случае сегодня я должен был быть на пьедестале. Мне это почти удалось. Я горжусь. Горжусь тем, что я здесь, что смог это испытать. Это невозможно описать. Мне так повезло, что я прожил эту гонку сегодня», — приводит слова Йенссена NRK.

Победу в скиатлоне одержал Йоханнес Клебо. Второе место занял Мартин Нюэнгет, тройку призёров замкнул Харальд Амундсен.