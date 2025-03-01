«Пронесу этот день до самой смерти». Йенссен расплакался после четвёртого места на ЧМ-2025
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Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен не смог сдержать эмоций после четвёртого места в скиатлоне на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Он проиграл медаль по итогам фотофиниша. Во время интервью с норвежским телевидением Йенссен расплакался.
Лыжные виды спорта. ЧМ-2025. Смешанный скиатлон
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
44:22.3
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.4
3
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+1.4
Фото: Кадр из трансляции
«Я пронесу этот день с собой до самой смерти. Несмотря ни на что. В любом случае сегодня я должен был быть на пьедестале. Мне это почти удалось. Я горжусь. Горжусь тем, что я здесь, что смог это испытать. Это невозможно описать. Мне так повезло, что я прожил эту гонку сегодня», — приводит слова Йенссена NRK.
Победу в скиатлоне одержал Йоханнес Клебо. Второе место занял Мартин Нюэнгет, тройку призёров замкнул Харальд Амундсен.
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